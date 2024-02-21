МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российские турагенты начали предупреждать туристов о возможных ошибках в свежих загранпаспортах, выданных МВД России, так как есть случаи, когда россиян по этим причинам не выпускали из страны на запланированный отдых, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Россиян предупредили, кого не пустят за границу по новым правилам

"Идут повсеместные обсуждения вопроса с ошибками в недавно выданных загранпаспортах. Мы тоже туристов начали предупреждать, чтобы проверяли. У нас таких ситуаций не было, и пока у нас нет ни одного не вылетевшего туриста. Но мы сейчас начали еще тщательнее проверять все паспорта. Знаю, что и ответственные органы сейчас в ускоренном режиме выдают новые", — сказала руководитель турагентства "Бельмаре" Диана Фердман.

При этом турагенты сообщают, что ошибки находят в основном в паспортах старого образца с 5-летним сроком. Они также жалуются, что нет конкретной информации о том, что именно нужно проверять. "Ошибка на ошибке: то пол внизу на белой полосе не тот, то цифры не те, то шрифт не тот, то транслитерация, то место рождения не так, как в паспорте РФ. Но все ошибки не проверишь, потому что инструкции четкой нет. Мы уже месяц с новосибирскими коллегами эту тему обсуждаем и разбираемся. Туристов реально разворачивают в аэропорту, случаи есть", — рассказала директор турфирмы "СанДали" Елена Панкина.

Турагенты отмечают, что, когда ошибки обнаруживают, туриста сразу отправляют в паспортный отдел и замена на новый документ зачастую происходит за несколько дней. При этом представители отрасли говорят, что путешественники имеют право в случае обнаружения ошибок в документе обратиться в суд.

"Юристы нам отвечают, что туристы в праве судиться с ответственными органами, так как это их ошибка, особенно, если касается нижней техстроки. Но практики юридической и судебной пока нет, и сложно предположить, в чью сторону вынесут вердикт. Но, как правило, туристы улетают тем же днем, в который выдают новый паспорт, чтобы отпуск не пропал", — пояснила руководитель турагентства Boger.Travel Эльвира Богер.

Так, загранпаспорт можно признавать недействительным из-за его утраты, изменения фамилии, имени и отчества владельца, прекращения гражданства РФ; отмены решения о приобретении владельцем паспорта гражданства. Факт оформления паспорта на основании поддельных (подложных) либо недействительных документов или недостоверных сведений тоже будет основанием для признания документа недействительным.