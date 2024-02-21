МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российские турагенты начали предупреждать туристов о возможных ошибках в свежих загранпаспортах, выданных МВД России, так как есть случаи, когда россиян по этим причинам не выпускали из страны на запланированный отдых, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. 

Посадочные талоны и загранпаспорт

Россиян предупредили, кого не пустят за границу по новым правилам

"Идут повсеместные обсуждения вопроса с ошибками в недавно выданных загранпаспортах. Мы тоже туристов начали предупреждать, чтобы проверяли. У нас таких ситуаций не было, и пока у нас нет ни одного не вылетевшего туриста. Но мы сейчас начали еще тщательнее проверять все паспорта. Знаю, что и ответственные органы сейчас в ускоренном режиме выдают новые", — сказала руководитель турагентства "Бельмаре" Диана Фердман.

При этом турагенты сообщают, что ошибки находят в основном в паспортах старого образца с 5-летним сроком. Они также жалуются, что нет конкретной информации о том, что именно нужно проверять. "Ошибка на ошибке: то пол внизу на белой полосе не тот, то цифры не те, то шрифт не тот, то транслитерация, то место рождения не так, как в паспорте РФ. Но все ошибки не проверишь, потому что инструкции четкой нет. Мы уже месяц с новосибирскими коллегами эту тему обсуждаем и разбираемся. Туристов реально разворачивают в аэропорту, случаи есть", — рассказала директор турфирмы "СанДали" Елена Панкина.

Турагенты отмечают, что, когда ошибки обнаруживают, туриста сразу отправляют в паспортный отдел и замена на новый документ зачастую происходит за несколько дней. При этом представители отрасли говорят, что путешественники имеют право в случае обнаружения ошибок в документе обратиться в суд.

"Юристы нам отвечают, что туристы в праве судиться с ответственными органами, так как это их ошибка, особенно, если касается нижней техстроки. Но практики юридической и судебной пока нет, и сложно предположить, в чью сторону вынесут вердикт. Но, как правило, туристы улетают тем же днем, в который выдают новый паспорт, чтобы отпуск не пропал", — пояснила руководитель турагентства Boger.Travel Эльвира Богер.

Так, загранпаспорт можно признавать недействительным из-за его утраты, изменения фамилии, имени и отчества владельца, прекращения гражданства РФ; отмены решения о приобретении владельцем паспорта гражданства. Факт оформления паспорта на основании поддельных (подложных) либо недействительных документов или недостоверных сведений тоже будет основанием для признания документа недействительным.