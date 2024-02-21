МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Благодаря инициативе президента России Владимира Путина Россия вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане, об этом на пленарном заседании заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Госдума приняла закон о денонсации соглашения о рыболовстве с Британией

Накануне нижняя палата парламента приняла закон о денонсации соглашения между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, подписанного в 1956 году. Документ разрешал британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

"(Путин — ред.) Вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют! Потому что 40% именно треска и другие виды рыб, пикша в том числе, формируют их рацион. Причем одно из любимых блюд", — отметил политик.

Баренцево море изобилует различными видами морской рыбы. Причем из 110 — 115 официально подтвержденных видов рыбы 20 имеют особое значение в качестве промысловых: сельдь, морской окунь, треска, зубатка, палтус, камбала, налим, мойва, краб.