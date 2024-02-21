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Путин вернул России рыбу, которую ели англичане, заявил Володин
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Благодаря инициативе президента России Владимира Путина Россия вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане, об этом на пленарном заседании заявил председатель Государственной... ПРАЙМ, 21.02.2024
общество , новости, в мире, россия, великобритания, рыба, вячеслав володин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Благодаря инициативе президента России Владимира Путина Россия вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане, об этом на пленарном заседании заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Накануне нижняя палата парламента приняла закон о денонсации соглашения между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, подписанного в 1956 году. Документ разрешал британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.
"(Путин — ред.) Вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют! Потому что 40% именно треска и другие виды рыб, пикша в том числе, формируют их рацион. Причем одно из любимых блюд", — отметил политик.
Баренцево море изобилует различными видами морской рыбы. Причем из 110 — 115 официально подтвержденных видов рыбы 20 имеют особое значение в качестве промысловых: сельдь, морской окунь, треска, зубатка, палтус, камбала, налим, мойва, краб.