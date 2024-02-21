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Сайт Госдумы станет доступен на арабском языке
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Арабский станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы, об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. "Я хочу проинформировать вас,... ПРАЙМ, 21.02.2024
общество , новости, госдума, россия, вячеслав володин, арабский язык
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Арабский станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы, об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Государственной Думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы", — отметил парламентарий.
По его словам, арабский язык добавляется, чтобы работа Госдумы была доступна жителям разных континентов, кроме того, это язык партнеров России в странах Востока и Северной Африки. Володин подчеркнул, что на данный момент официальный сайт функционирует на русском, английском, испанском и китайском.
Испанский и китайский языки были добавлены в связи с активным развитием партнерских отношений со странами Латинской Америки и Китаем.