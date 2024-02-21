МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Арабский станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы, об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Володин призвал лишить иноагентов источников доходов в России

"Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Государственной Думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы", — отметил парламентарий.

По его словам, арабский язык добавляется, чтобы работа Госдумы была доступна жителям разных континентов, кроме того, это язык партнеров России в странах Востока и Северной Африки. Володин подчеркнул, что на данный момент официальный сайт функционирует на русском, английском, испанском и китайском.

Испанский и китайский языки были добавлены в связи с активным развитием партнерских отношений со странами Латинской Америки и Китаем.