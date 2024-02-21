МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Губернаторов следует наделить большими полномочиями в вопросе регулирования сферы ЖКХ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко и отметила, что граждане, в частности, не довольны тем, как работают на местах управляющие компании (УК). Глава ЦБ оценила влияние тарифов ЖКХ на инфляцию

"В целом надо сейчас переосмыслить систему управления ЖКХ. (Поскольку) в 90-е годы старались делать все, чтобы создать новые бизнесы, и все прибрали к рукам. Где-то это получилось эффективно, а где-то неэффективно", — сказала она по итогам "правительственного часа" с участием главы Минстроя Ирека Файзуллина.

По словам Матвиенко, россиянам навязали систему управляющих компаний, которыми они остаются недовольны. Спикер СФ полагает, что нарекания граждан вызваны тем, что компании хотят управлять "финансовыми потоками", а не жилищно-коммунальным хозяйством.

Матвиенко считает, что с приходом УК лучше не стало. Например, напомнила она, раньше в ЖЭКе "всегда был сантехник, водопроводчик, иногда нетрезвый, но он все равно приходил по вызову и правильно прикручивал то, что надо", а сейчас до управляющей компании трудно достучаться. Матвиенко оценила спрос на российские энергоносители в мире

Она также добавила, что глава региона не может решить все вопросы, касающиеся благоустройства субъекта, поскольку у него не хватает полномочий. Спикер сообщила, что накануне общалась с одним из губернаторов и, отвечая на вопрос, удалось ли решить проблему с мусором, он сказал ей, что нет, так как региональный оператор представил предложения "по увеличению тарифов в 15 раз и ничего не хочет делать". При этом она напомнила, что мэр Москвы Сергей Собянин смог сохранить контроль над столичным хозяйством, в управлять всем процессом ЖКХ.

Матвиенко полагает, что если данная сфера бизнеса не получилась достаточно эффективной, нужно "по-другому организовать контроль" за ней.

Ранее в некоторых российских регионах произошли аварии на теплосетях, в результате которых жители оставались без отопления. Так, в районе Климовск подмосковного Подольска из-за аварии на котельной без отопления остались 170 домов. Авария на теплосетях в Пензе оставила без теплоснабжения 42 многоквартирных дома и больницу. При этом, в течение дня последствия ЧП устранили, без отопления оставались только 17 домов. Причиной аварии называли ветхие коммуникации.