АФИНЫ, 21 фев — ПРАЙМ. Греция поставляет боеприпасы Киеву не безвозмездно, за большую часть она получает деньги, заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас на заседании постоянной комиссии парламента по вопросам национальной обороны и иностранных дел, на котором он проинформировал о вопросах оборонной политики. Выступление Дендиаса было во вторник, его текст поступил в РИА Новости из офиса министра в среду. Греция присоединится к европейской инициативе ПВО "Небесный щит"

"Что касается Украины, я не хотел бы публично высказывать свое мнение о количестве (переданных) боеприпасов. Но я хотел бы сказать, что очень большая часть из них не является бесплатной поставкой. Это продажа", — сказал Дендиас.

По его словам, Греция должна иметь возможность производства боеприпасов. "В настоящее время Россия производит в три раза больше боеприпасов для войны с Украиной", чем весь Европейский Союз. Россия вошла в логику военной экономики, "экономики войны". Я говорю так: хотя ВВП России должен быть примерно на одном уровне с ВВП Испании, чтобы иметь представление о цифрах, тем не менее ей удалось путем усилий достичь такого уровня производства, который действительно ставит Украину под угрозу, и это слишком очевидно в настоящее время", — пояснил Дендиас.

Он также отметил, что Афины хотят иметь безопасное национальное существование в будущем и должны иметь для этого определенный потенциал.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце января в письме премьеру Греции Кириакосу Мицотакису предложил Афинам передать или продать Киеву вооружения с условием, что в обмен Вашингтон изучит возможность выделить Афинам до 200 миллионов долларов дополнительной помощи.

Дендиас 30 января заявил, что Киеву могут продать на десятки миллионов евро "излишки боеприпасов", срок годности которых истекает в обозримом будущем и их придется заменить.

Он также сказал, что сфера национальной обороны нуждается в глубокой реформе, потому что условия, в которых формируются международные дела, и ситуация в регионе "резко ухудшились и вообще изменились".

"Нам предстоит адаптировать Вооруженные силы к современным условиям. Прежде всего нам необходима реорганизация структуры Вооруженных сил и рационализация их деятельности. А вместе с этим и выбор тех систем вооружения, которые смогут поддержать эту структуру. Мы проводим всесторонний обзор программы вооружения страны, чтобы она служила этой новой структуре, над которой мы также работаем", — сказал министр.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.