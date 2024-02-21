ВАРШАВА, 21 фев — ПРАЙМ. Прикрепившему на свой трактор пророссийский плакат и флаг СССР польскому фермеру грозит до трех лет лишения свободы, сообщает издание Onet. WP: в Польше афера с украинским зерном вышла на новый уровень

Ранее сообщалось, что польские фермеры в ходе протестов использовали не только антиукраинские и антибрюссельские, но и пророссийские транспаранты. Согласно опубликованному одной из радиостанций фото, на один из тракторов, участвующих в протесте, прикреплен баннер с призывом к президенту России Владимиру Путину навести "порядок с Украиной и Брюсселем и нашими правящими", а также флаг Советского союза.

"Предварительно действия фермера квалифицируются как преступление по статье 256 УК Польши. Согласно этому положению, тот, кто публично пропагандирует нацистскую, коммунистическую, фашистскую или другую тоталитарную систему или разжигает ненависть на фоне национальных, этнических, расовых, религиозных различий, наказывается лишением свободы на срок до трех лет", — сказано в сообщении издание.

Кроме того, со ссылкой на прокуратуру уточняется, что ехавшего на своем тракторе в ходе протеста фермера остановили для дорожного контроля. Отмечается, что личность агрария установили, однако основания для его задержания не было. При этом, сказано в сообщении, в прокуратуру передали соответствующие документы.