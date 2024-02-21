МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В МВД России опровергли информацию об ошибках в недавно выданных загранпаспортах, так как жалобы по этому вопросу отсутствуют, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Россиян начали предупреждать о вероятных ошибках в загранпаспортах

Ранее сообщалось, что российские турагенты начали предупреждать туристов о возможных ошибках в свежих загранпаспортах, выданных МВД России, так как есть случаи, когда россиян по этим причинам не выпускали из страны на запланированный отдых.

"Данная информация не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано", — написала представитель МВД в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению пресс-службы Российскоого союза туриндустрии, случаи изъятия у туристов заграничных паспортов из-за ошибок носят единичный характер.