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МВД России опровергло информацию об ошибках в новых загранпаспортах
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В МВД России опровергли информацию об ошибках в недавно выданных загранпаспортах, так как жалобы по этому вопросу отсутствуют, заявила официальный представитель ведомства Ирина... ПРАЙМ, 21.02.2024
общество , новости, россия, загранпаспорт, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В МВД России опровергли информацию об ошибках в недавно выданных загранпаспортах, так как жалобы по этому вопросу отсутствуют, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что российские турагенты начали предупреждать туристов о возможных ошибках в свежих загранпаспортах, выданных МВД России, так как есть случаи, когда россиян по этим причинам не выпускали из страны на запланированный отдых.
"Данная информация не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано", — написала представитель МВД в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению пресс-службы Российскоого союза туриндустрии, случаи изъятия у туристов заграничных паспортов из-за ошибок носят единичный характер.