МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Новая книга политолога, философа и публициста Дарьи Дугиной "Русский фронтир" выйдет в августе 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы АСТ. "Дешевая попытка отмазаться". Посол высказался о статье об убийстве Дугиной

В субботу Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса. Её мать Наталия Мелентьева рассказала, что будет собрана ещё одна книга из работ и выступлений философа.

"Новая книга философа-традиционалиста Дарьи Дугиной "Русский фронтир" планируется к выходу в августе 2024 года. Работу, в которую в том числе войдут геополитические очерки о начале СВО, готовит к изданию редакционная группа "АиД" издательства АСТ. В основе новой книги — материалы лекций, статей, интервью Дарьи Дугиной", — говорится в сообщении издательства.

В пресс-службе напомнили, что в 2023 году в серии "Мысли о Родине" издательства АСТ вышли книги Дарьи Дугиной "Топи и выси моего сердца" — дневники философа, ее очерки, а также "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления" — лекции и выступления перед различными аудиториями, которые знакомят читателя с основами философской системы автора.

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.