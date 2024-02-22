МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Аграрии из стран Центральной Европы запланировали провести в четверг в районах пограничных переходов акции протеста против "зеленого соглашения" ЕС (Green Deal), а также против излишней бюрократизации в отрасли, несправедливых, на их взгляд, субсидий в ЕС, а также дешевого неограниченного импорта продуктов питания из стран вне ЕС, в частности с Украины, сообщило в четверг издание Novinky. Французские фермеры вылили навоз пред крупной отраслевой выставкой

"Бюрократия в аграрном секторе стала попросту невыносимой. Порой у наших фермеров бывает шесть проверок в неделю, а потом еще проходит проверка проверки. Еще одна проблема — противоречивые правила внутри ЕС. По сравнению с теми дотациями, которые получают фермеры во Франции, наши имеют сущие гроши", — поделилась проблемами с изданием глава Аграрной палаты Центрально-Чешского края Петра Новотна.

Организаторы протестов, среди которых, в частности, крупнейшие фермерские объединения республики — Аграрная палата Чехии и Сельскохозяйственный союз Чехии, — не намерены устраивать блокады дорог и ведомственных зданий, как это сделали в понедельник в Праге некоторые их коллеги. В четверг у пограничных переходов тоже соберется немало сельхозтехники, но ее владельцы пообещали вести себя корректно, не устраивать заторов.

"У нас к границе с Австрией выедут в четверг около 300 тракторов и другой техники. Наш протест — против аграрной политики ЕС, против "зеленого соглашения", которое, как мы считаем, направлено на уничтожение сельского хозяйства в Европе", — говорит руководитель Аграрной палаты Южно-Моравского края Гана Штястна.

Большие колонны сельхозтехники планируют вывести представители фермерских хозяйств в районы пограничных переходов Чехии со Словакией и Польшей. Как и в других местах протестов, на противоположной стороне границы их будут ждать местные коллеги.

По данным Аграрной палаты Чехии, в протестах в четверг намерены принять участие фермеры из Словакии, Польши, Венгрии и самой Чехии, а также из Болгарии, Румынии, Словении, Хорватии и двух балтийских стран — Литвы и Латвии.

"Массовые протесты европейских фермеров, которые состоялись в понедельник в Чехии и пройдут во многих странах в четверг, должны стать предметом серьезного разговора на внеочередном заседании министров сельского хозяйства ЕС в понедельник в Брюсселе", — говорит глава Аграрной палаты Чехии Ян Долежал.

По его словам, Аграрная палата республики намерена потребовать от Еврокомиссии, кроме прочего, решения о существенных регуляторных и административных уступках или изменении соглашения о беспошлинной торговле между ЕС и Украиной", — отмечает издание Novinky.