МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал" в четверг признано экстремистским и запрещено в РФ, иск с требованием в Хабаровский краевой суд направила прокуратура региона, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Суд признал недействительной передачу Carlsberg бренда "Балтики"

Ранее министерство юстиции РФ разместило извещение о том, что рассмотрение административного дела № 3а-49/2024 по административному исковому заявлению прокурора Хабаровского края о признании межрегионального общественного движения "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ назначено в закрытом судебном заседании Хабаровского краевого суда на 10.00 часов (3.00 мск) 22 февраля.

"Движение "Я/МЫ Сергей Фургал" сегодня признано экстремистским и запрещено в РФ", — сообщила агентству представитель прокуратуры региона.

Она отметила, что заседание длилось более трех часов.

Вскоре после задержания летом 2021 года хабаровского губернатора Сергея Фургала в краевом центре стали регулярно проходить протестные митинги, в том числе в рамках акции "Я/Мы Сергей Фургал" — по аналогии с акцией в поддержку незаконно задержанного за наркотики в Москве журналиста Ивана Голунова.

Год назад Люберецкий суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Сейчас в столичном суде слушается второе дело экс-губернатора — о хищении активов "МСП Банка".