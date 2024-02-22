МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Одесса — русский город, которого в России заждались, заявил замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев. Медведев раскритиковал бездарную политику Вашингтона

"Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И всё. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", — отметил он.

Ко всему прочему, он заметил, что Россия уже сделала многое для развития новых регионов, но недостаточно для достижения ожидаемого уровня жизни. Однако Медведев считает, что эта задача выполнима к 2030 году, и привел опыт Крыма в подтверждение.

Он отметил, что хотя ситуация в новых субъектах Российской Федерации различается, показатели восстанавливаются и жизнь меняется в лучшую сторону. Медведев заметил, что ситуация сложная и люди, проживающие там, каждый день рискуют жизнью.

Кроме того, глава ЕР предупредил Запад и киевские власти, что попытки отобрать у России ее законные территории обернутся мировой катастрофой, полноценной третьей мировой войной. "Это что значит "не допустить победы"? На тех условиях, на которых говорит Киев? То есть забрать у России наши территории, которые включены в конституцию Российской Федерации в результате референдума и присоединённые наши новые земли, наши вернувшиеся в Россию субъекты Федерации? Понятно, это мировая катастрофа, это настоящая, полноценная третья мировая война", — заключил он.

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