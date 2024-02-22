МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России даже в условиях санкций удалось вывести на минимальные значения, фактически речь идет об исторических цифрах для этой сферы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Безработица в России второй месяц подряд оставалась на минимуме

"Важно, что в условиях санкций удалось не только избежать роста безработицы, но и выйти на ее минимальные значения. Фактически это исторические цифры по безработице, которые на сегодняшний день есть", — заявил Мишустин на встрече с главой Роструда Михаилом Иванковым.

Премьер добавил, что этот показатель является и следствием большого числа программ, в том числе по переподготовке кадров. Он подчеркнул, что качество рынка труда и обеспечение возможности для поиска работы должны быть приоритетом работы государства.

Мишустин упомянул, что в декабре была принята новая версия закона о занятости, в соответствии с которой Роструд получил дополнительные полномочия в части проверок в этой сфере. Глава кабмина попросил Иванкова рассказать, как служба планирует выстроить свою работу в этой части.