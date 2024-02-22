МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россия может дойти до Киева, существует угроза существованию страны, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев назвал бывшего президента Украины "редким уродом"

Политик дал интервью отечественным СМИ, в том числе РИА Новости. Он, говоря о том, где российские войска должны остановиться, назвал Киев.

"Киев — русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе Соединёнными Штатами Америки, — пояснил Медведев. — Все, кто там формально исполняет свои функции, — это марионетки, у которых нет ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей. Все решения принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО. Это совершенно очевидно. Поэтому да, это может быть и Киев".

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе президента Украины Владимира Зеленского, Медведев отметил, что его участь печальна. "Унизим украинцев". В офисе Зеленского сделали жесткое заявление о Польше

"В истории своей страны, в истории мировой, он останется как кровавый клоун, который стал известен благодаря известным публикациям и который ничего хорошего своему народу не принес. Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано", — сказал он.

Но в то же время зампред Совбеза заявил, что дело не в Зеленском, а в том, что "сами элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти", добавив, что "кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно". При этом он отметил, что "нынешнее украинское государство опасно для самих украинцев", ведь перед жителями Украины встал выбор: либо жизнь с Россией, либо "бесконечная война". И украинцы "сами должны сделать этот выбор", подчеркнул Медведев.

Политик добавил, что не знает, что останется от "территориального образования" Украина, поскольку это сложный военный и политический вопрос.

Но в отношении непосредственно киевского режима зампред Совбеза России высказался бескомпромиссно: "Мы должны гарантировать будущее России, а без разгрома этой националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, этот режим должен пасть, он должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете". Крымские татары назвали злобным оскалом угрозы меджлиса "вернуть" Крым

При этом Медведев предположил, что киевские власти "максимально стараются оттянуть тот момент, когда придется паковать чемоданы и уезжать в Варшаву или в Лондон, но это в лучшем случае. В худшем — понятно, что будет".

Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также подчеркивал, что территории, которые уже вошли в состав России, никогда не вернутся.