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Путин совершит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М
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Президент России Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце... ПРАЙМ, 22.02.2024
общество , новости, россия, казань, путин, ту-160м
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАЗАНЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.
В ходе визита Путин побывал в цехе завода, где осмотрел самолет, и затем поднялся в кабину. Прибыв на полосу, президент приветствовал экипаж и поднялся на борт. Согласно официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову, полет продлится около 40 минут. Однако, маршрут полета не разглашается. "Военная тайна", — отметил Песков.
Ранее будучи исполняющим обязанности президента в 2000 году, глава государства летал на истребителе-перехватчике Су-27 из Краснодара в Чечню, где проходила церемония вывода полка. Во время этого полета российский лидер управлял истребителем в качестве второго пилота-штурмана и даже научился делать фигуру "бочку" в воздухе.