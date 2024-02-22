КАЗАНЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Путин назвал проект судов на подводных крыльях "Метеор" востребованным

В ходе визита Путин побывал в цехе завода, где осмотрел самолет, и затем поднялся в кабину. Прибыв на полосу, президент приветствовал экипаж и поднялся на борт. Согласно официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову, полет продлится около 40 минут. Однако, маршрут полета не разглашается. "Военная тайна", — отметил Песков.

Ранее будучи исполняющим обязанности президента в 2000 году, глава государства летал на истребителе-перехватчике Су-27 из Краснодара в Чечню, где проходила церемония вывода полка. Во время этого полета российский лидер управлял истребителем в качестве второго пилота-штурмана и даже научился делать фигуру "бочку" в воздухе.