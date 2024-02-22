МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В России могут увеличить общее количество часов, отводимых в школах на изучение истории, на 136 часов до 476, о чем свидетельствует проект Минпросвещения, опубликованный на онлайн-портале проектов нормативных правовых актов. Минфин, Минпросвещения и ЦБ намерены повысить уровень финграмотности

"Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476", — сообщается в материале.

Как отмечает министерство, необходимо увеличить число уроков по истории в 5-8 классах с двух до трех в неделю и отводить на историю по два часа в неделю в девятых классах. Уточняется, что, согласно действующему документу, школьникам рекомендуется изучать историю 340 часов.





Кроме того, в своем проекте Минпросвещения предложило сократить число часов на изучение обществознания в школах до 34 часов, а также изучать предмет только в девятых классах. В действующем документе касательно рекомендованных часов по обществознанию указывается, что в соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях.





"В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях", — сказано в документе.