Минпросвещения предложило увеличить число часов по истории в школах на 136 часов
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В России могут увеличить общее количество часов, отводимых в школах на изучение истории, на 136 часов до 476, о чем свидетельствует проект Минпросвещения, опубликованный на онлайн-портале проектов нормативных правовых актов.
"Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476", — сообщается в материале.
"В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях", — сказано в документе.
https://1prime.ru/society/20240222/843147877.html