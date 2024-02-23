МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. "Плана нет". Зеленский сделал шокирующее признание о США

"Мы не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты", — заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

"Ответ — это не только о территориях, это о нашей безопасности", — заявил он.

Запретив ранее своим указом любые переговоры с РФ, теперь он сказал о том, что официально Киеву не делалось предложений об уступках части территорий в обмен на членство в ЕС и НАТО. "Никто никогда официально не делал нам таких предложений, только в СМИ, только какие-то голоса", — заявил он.

Зеленский признал, что ВСУ не хватает боеприпасов, а у России преимущество в воздухе. При этом он отказался признать, что Украина находится в безвыходном положении. "Это не тупиковая ситуация", — сказал он.

Зеленский также снова стал выпрашивать у Запада дальнобойные вооружения.

"Мы говорим партнерам, что это нечестно, и если партнеры обладают этими системами, почему не дать их нам", — сказал он.

Зеленский заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление. "Задача номер один — развить наш успех в Черном море. И мы это сделаем. Я не стану сейчас углубляться в детали, однако их ждут сюрпризы. Я имею в виду Россию", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в начале февраля заявил, что Москва не отказывалась и не отказывается от переговоров, в отличие от Запада.

Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в конце ноября 2023 года заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".

Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.

Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.