МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин ловко подловил государственного секретаря США Энтони Блинкена в вопросах истории, пишет в статье для турецкого издания dikGAZETE обозреватель Фуад Сафаров. Путин прокомментировал слова Байдена в свой адрес

В статье напоминается, что Блинкен рассказывал, как "его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов", а российский лидер в недавнем интервью журналисту Павлу Зарубину назвал госсекретаря США "нашим человеком". Но перед этим, как подчеркивается в публикации, Путин в очередной раз преподал урок истории, явно ориентированный на западную аудиторию.

В частности, глава российского государства отметил: "Если посмотреть на то, о чем сказал госсекретарь США, многое становится ясно. У нас в архивах все это есть. Например, прадед Энтони Блинкена действительно уехал из Российский империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева… Если господин Блинкен говорит, что он бежал из России от еврейских погромов, то как минимум он считает, что никакой Украины в 1904 году там не было. Судя по всему, Блинкен — наш человек".

Тем самым российский президент, по мнению автора статьи, послал сигнал Соединенным Штатам. Ведь ранее Путин неоднократно подчеркивал, что Украина возникла как государство благодаря СССР, а на Западе и особенно в США подвергали эти слова самой резкой критике. Однако на это раз госсекретарь Блинкен, а следовательно, и все Штаты, сами того не желая, по сути, подтвердили тезис российского президента о создании украинского государства, заключает автор.