МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Президент Эквадора Даниэль Нобоа в интервью испаноязычному телеканалу CNN объяснил, почему отказался от передачи старого советского вооружения в США. Россия и Эквадор согласовали меморандум по контролю "за бананами"

В начале января Нобоа заявил о готовности осуществить обмен старой советской техники, которую он назвал "металлоломом" на новую из США. Тем не менее, передача военной техники третьим странам обычно запрещена условиями контрактов. На прошлой неделе глава латиноамериканской страны пересмотрел свое решение.

По словам президента, он не знал о планах Вашингтона по поводу дальнейшей судьбы "металлолома" из Эквадора. "К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте на Украине, а мы не хотим быть частью этого", — заявил Нобоа.

Нобоа отметил, что Россия была "права", и повторил, что Эквадор не будет участвовать в передаче третьей стороне вооружений, которые затем окажутся на Украине. Президент подчеркнул, что Россия является третьим по значимости торговым партнером Эквадора, власти которого не желают нарушать международные договоры.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России ранее заявляли, что возможная передача Эквадором военного имущества из РФ третьей стороне недопустима, так как это является нарушением международного права.

В ФСВТС подчеркнули, что в соответствии со статьей 4 соглашения между правительством РФ и правительством Республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве от 27 ноября 2008 года передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации.