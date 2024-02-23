МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Цель России — создать систему гарантий "равной и неделимой безопасности", основанную на усилиях всех заинтересованных стран, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Медведев дал оценку соглашению Германии и Украины о безопасности

В пятницу посольство России в США организовало торжественный прием по случаю Дня защитника Отечества, на котором присутствовали в том числе и иностранные гости.

"Наша общая цель — создать систему гарантий равной и неделимой безопасности, основанную на усилиях всех заинтересованных государств", — сказал Антонов в ходе мероприятия.

Он отметил, что сейчас российские военнослужащие с мастерством выполняют возложенные на них задачи в рамках специальной военной операции, приближая общую победу.