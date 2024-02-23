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Посол РФ в США обозначил цели России в сфере безопасности
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Цель России — создать систему гарантий "равной и неделимой безопасности", основанную на усилиях всех заинтересованных стран, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В... ПРАЙМ, 23.02.2024
общество , новости, сша, посол, анатолий антонов, россия, безопасность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Цель России — создать систему гарантий "равной и неделимой безопасности", основанную на усилиях всех заинтересованных стран, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В пятницу посольство России в США организовало торжественный прием по случаю Дня защитника Отечества, на котором присутствовали в том числе и иностранные гости.
"Наша общая цель — создать систему гарантий равной и неделимой безопасности, основанную на усилиях всех заинтересованных государств", — сказал Антонов в ходе мероприятия.
Он отметил, что сейчас российские военнослужащие с мастерством выполняют возложенные на них задачи в рамках специальной военной операции, приближая общую победу.