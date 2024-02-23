Fox News: Зеленский заявил, что победил бы на выборах, но они сейчас невозможны
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что победил бы на выборах президента Украины, но провести их невозможно.
"Если выборы будут прямо сейчас, люди выберут меня. Это не то, что я пытаюсь остаться у власти, потому что я выиграю выборы, если они будут прямо сейчас. Провести их возможно, только изменив закон и создав инфраструктуру для онлайн-голосования", — сказал Зеленский.
Ведущий телеканала попенял Зеленскому на отмену выборов, заявив, что критики оценивают этот шаг негативно и связывают нежелание переговоров с РФ с намерением удерживать власть. "Никто не отменял никаких выборов. Закон говорит, что в военное время нельзя проводить выборы, вот и все. Это не я, не мой новый закон, это закон Украины. Никто не отменял выборы", — сказал Зеленский.
Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года. Однако власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводится не будет. Статья 19 украинского закона "О правовом режиме военного положения" запрещает проводить выборы в Верховную раду, органы местного самоуправления, а также президентские. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства, а Зеленский хочет распоряжаться всем "баблом" единолично.
https://1prime.ru/society/20240223/843150219.html