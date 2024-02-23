МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что победил бы на выборах президента Украины, но провести их невозможно. Зеленский отказался от идеи повторить минские соглашения, передает Fox News

"Если выборы будут прямо сейчас, люди выберут меня. Это не то, что я пытаюсь остаться у власти, потому что я выиграю выборы, если они будут прямо сейчас. Провести их возможно, только изменив закон и создав инфраструктуру для онлайн-голосования", — сказал Зеленский.

Ведущий телеканала попенял Зеленскому на отмену выборов, заявив, что критики оценивают этот шаг негативно и связывают нежелание переговоров с РФ с намерением удерживать власть. "Никто не отменял никаких выборов. Закон говорит, что в военное время нельзя проводить выборы, вот и все. Это не я, не мой новый закон, это закон Украины. Никто не отменял выборы", — сказал Зеленский.

Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года. Однако власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводится не будет. Статья 19 украинского закона "О правовом режиме военного положения" запрещает проводить выборы в Верховную раду, органы местного самоуправления, а также президентские. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства, а Зеленский хочет распоряжаться всем "баблом" единолично.