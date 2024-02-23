МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Неудачный пуск ракеты Trident подрывает позиции Великобритании в условиях, когда "угроза обмена ядерными ударами с Россией никогда не была столь высока", написал в статье для The Telegraph отставной полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон. Минобороны Британии объявило о новом пакете военной помощи для Киева

Ранее в британских СМИ вышло сообщение о неудачном пуске в рамках учений межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с атомной подводной лодки HMS Vanguard: ракета "дала резкую осечку и упала в океан" недалеко от самой субмарины.

Полковник в своей статье под заголовком "Британия становится все более беззащитной — и Путин это знает" высказал озабоченность в связи с неудачным пуском Trident, поскольку сегодняшняя "угроза обмена ядерными ударами с Россией никогда не была столь высока".

По мнению Бреттон-Гордона, "если Путин решит, что Trident — это пустышка, и мы не обеспечим победу Украины, мы можем оказаться в ситуации, когда придется отражать российское вторжение в Прибалтику с помощью тех немногих танков, которые у нас еще есть".

Именно поэтому информация о сбоях в работе критически важных систем сдерживания, как считает автор статьи, не должна становиться "достоянием общественности". В то же время он отметил, что разочарован, ведь люди, "назначенные правительством выступать от его имени", "слабо разбираются в этой сложной теме, внося скорее путаницу, чем ясность".

"Это должно послужить тревожным сигналом. Сейчас не время рисковать нашим оборонным потенциалом", — заключил полковник.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс после неудачного пуска заверил парламент в эффективности сил ядерного сдерживания страны, несмотря на произошедшую "аномалию". Примечательно, что предыдущий пуск Trident 2 в 2016 году тоже окончился неудачей: ракета опасно отклонилась от курса и автоматически самоуничтожилась.

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