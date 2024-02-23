МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией даже с поддержкой Соединенных Штатов, говорится в публикации американского издания The Hill. "Плана нет". Зеленский сделал шокирующее признание о США

Авторы материала заявляют, что называется, прямым текстом: "У Украины нет пути к победе в этой войне. И даже американская поддержка не изменит эту реальность".

Подкрепляя этот — уже давно не новый даже на Западе — тезис, авторы констатируют, что за два года ведения активных боевых действий Киев не сумел достичь каких-либо значительных успехов, сейчас же Владимир Зеленский теряет поддержку и на самой Украине, и на Западе, а его союзники уже откровенно заявляют, что устали финансировать конфликт.

При этом в издании видят в сложившейся, весьма мрачной для Киева ситуации единственный вариант для украинского руководства — каким-либо образом добиться прекращения огня путем переговоров.

"На сегодняшний день ситуация мрачная. Боевые действия замедлились и ожесточились, что играет на руку России. Украина испытывает нехватку солдат и боеприпасов, в то время как у России они в избытке", — аргументирую авторы материала.

В западной прессе все чаще звучат высказывания об усталости Соединенных Штатов и стран Евросоюза от украинского конфликта и слабеющей поддержке киевского режима. Как сообщал телеканала NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с украинской стороной возможные последствия мирных переговоров с Российской Федерацией, в том числе, территории, от которых Украине, возможно, придется отказаться ради достижения договоренности.