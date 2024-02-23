МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. 82% опрошенных граждан России скорее хорошо оценивают работу президента страны Владимира Путина, а 80% доверяют ему, говорят результаты опроса ФОМ. Путин заявил, что российские регионы имеют хороший потенциал для роста

Согласно информации исследования, большинство респондентов, а именно 82%, ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса. На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.

Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 16-18 февраля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.

Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.