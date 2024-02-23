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2024
https://1prime.ru/society/20240223/843152421.html
Опрос показал, какой процент россиян положительно оценивает работу Путина
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https://россиясегодня.рф
82% опрошенных граждан России скорее хорошо оценивают работу президента страны Владимира Путина, а 80% доверяют ему, говорят результаты опроса ФОМ. Согласно информации... ПРАЙМ, 23.02.2024
общество , новости, россия, владимир путин, фом
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. 82% опрошенных граждан России скорее хорошо оценивают работу президента страны Владимира Путина, а 80% доверяют ему, говорят результаты опроса ФОМ.
Согласно информации исследования, большинство респондентов, а именно 82%, ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса. На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 16-18 февраля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.
Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.