ПРАГА, 23 фев — ПРАЙМ. Почти две трети граждан Чехии (58%) считают плохой экономическую ситуацию в стране, при этом 62% граждан полагают, что их семейные дела находятся в хорошем состоянии, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в конце минувшего года Центром по изучению общественного мнения (ЦИОМ), опубликованные 23 февраля. Минфин США: экономика страны сможет выдержать свои же санкции

"Отвечая на вопрос о состоянии национальной экономики, 38% опрошенных назвали его плохим, а еще 20% — очень плохим. Хорошим считают состояние экономики 11% респондентов, а очень хорошим — 1%. Около трети опрошенных (30%) не смогли дать свою оценку экономическому состоянию республики", — отмечается в комментарии ЦИОМ к результатам исследования.

В то же время, оценивая экономическое состояние своей семьи, большинство опрошенных сочли его вполне приемлемым. Очень хорошим назвали его 15% респондентов, а хорошим" — 47%. Плохим считают состояние семейного бюджета 8% опрошенных, но очень плохим не назвал никто. Опять-таки 30% участников исследования не смогли сформулировать состояние домашней экономики", — добавляют эксперты ЦИОМ.

Как отмечают авторы исследования, положительная оценка состояния как национальной, так и домашней экономики растет в зависимости от уровня образования и заработной платы опрашиваемых, также более оптимистично настроены сторонники либерально-консервативных партий и движений, ныне находящихся у власти в стране. Оптимистичнее смотрят на мир и молодые люди в возрасте до 30 лет.

Данное исследование было проведено Центром по изучению общественного мнения в период с 28 сентября по 4 декабря 2023 года, в нем приняли участие 913 человек разного пола, возраста, вероисповедания, уровня образования, профессионального и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.