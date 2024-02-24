МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Новый санкции Запада направлены уже не только против руководства России, но и против всего ее народа, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Минфин США: экономика страны сможет выдержать свои же санкции

"Мы привыкли к их бесконечным ограничениям и научились жить с ними. Но на что хочу обратить внимание сегодня: эти запреты направлены уже не против властей или бизнеса в стране, о чем любит говорить наш противник. Они приняты против всего населения России. Например, запрет платёжной системы "Мир" и ограничения на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что их "резон" понятен — чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру.

Более того, зампредседателя Совбеза назвал Запад врагом и призвал "мстить им везде, где только можно". По его словам,нужно осуществлять на территории Запада "иную активность, о которой не принято говорить публично".

Ранее, 23 февраля, американский президент Джо Байден подтвердил намерения США ввести более 500 новых санкций против России на фоне украинского конфликта и ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального*. Сообщалось, что в этот раз ограничения коснутся финансового сектора, ВПК, а также сети по закупкам, якобы помогающих обходу санкций и связанных с заключением Навального. Кроме того, в тот же день ЕС утвердил 13-й пакет антироссийких санкций, также затрагивающий военно-промышленный комплекс России, в том доступ страны к компонентам для беспилотников.