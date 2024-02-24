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Скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
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Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался на 81-ом году жизни, передает телеканал "Россия-24". "С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 23 февраля 2024... ПРАЙМ, 24.02.2024
общество , новости, россия, верховный суд рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался на 81-ом году жизни, передает телеканал "Россия-24".
"С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 23 февраля 2024 года ушел из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев", — сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Уточнялось, что в последние дни Лебедев находился в больнице.
Позднее сообщили, что первый заместитель председателя суда Петр Серков будет руководить Верховным судом РФ до назначения нового председателя. Высшая квалификационная коллегия судей России в ближайшее время объявит об открывшейся вакансии, тогда желающие смогут подать документы.
Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года. Был назначен на должность председателя Верховного суда России с 26 декабря 1991, занимал ее до своей смерти 24 февраля 2024 года.