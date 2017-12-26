Совфед одобрил закон о ежемесячных выплатах при рождении первенцев

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Совфед во вторник одобрил президентский закон о ежемесячных адресных выплатах семьям при рождении первого или второго ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка предоставляется гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.

Размер ежемесячной выплаты предлагается приравнять к размеру прожиточного минимума для детей, который установлен в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. Ежемесячная выплата будет назначаться на один год. По истечении этого срока гражданин должен будет подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

Органы госвласти субъектов РФ наделяются полномочиями по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления данных полномочий будет осуществлять Роструд. При этом предусматривается возможность передачи указанных полномочий законами субъектов РФ органам местного самоуправления либо организациям, которые находятся в ведении органов исполнительной власти субъектов РФ.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет пенсионного фонда РФ на реализацию мер господдержки, установленных законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей " (т.е. за счет средств материнского (семейного) капитала). При этом размер материнского (семейного) капитала будет ежемесячно уменьшаться на сумму ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

В сопроводительных документах отмечается, что средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка составит в 2018 году - 10 тысяч 523 рубля; в 2019 году - 10 тысяч 836 рублей; в 2020 году - 11 тысяч 143 рубля. По данным Минтруда, общий объем средств на реализацию закона в 2018 году составит 21,4 миллиарда рублей. Численность потенциальных получателей выплаты на первого ребенка составит около 339,1 тысячи человек ежегодно.