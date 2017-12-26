Минфин в 2018 году купит валюту на 2 трлн руб при нефти по $54-55

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Объем покупок валюты Минфином РФ на внутреннем рынке, по расчетам министерства, составит в 2018 году 2 триллиона рублей при среднегодовой цене нефти 54-55 долларов за баррель и 2,8 триллиона рублей при нефти по 60 долларов за баррель, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Согласно бюджетному правилу, которое будет действовать в 2018 году, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от цены нефти выше 40 долларов за баррель будут направляться на покупку валюты на внутреннем рынке. Эта валюта направляется на специальные счета ЦБ, а в начале следующего года зачисляется в резервы. Они будут направляться на финансирование бюджетных обязательств в случае, если цена нефти опустится ниже 40 долларов за баррель.

"При цене 54-55 долларов за баррель это будет около 2 триллионов дополнительных нефтегазовых доходов. Перекроет даже те траты резервов, которые у нас в следующем году предусмотрены", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о прогнозируемом объеме дополнительных нефтегазовых доходов в 2018 году.

"А если (среднегодовая цена нефти сложится на уровне - ред.) 60 долларов за баррель - около 2,8 триллиона рублей", - добавил он.

Официальный прогноз Минэкономразвития РФ по средней цене нефти Urals на 2018 год пока составляет 43,8 доллара за баррель, однако глава министерства Максим Орешкин уже заявил, что вследствие продления сделки ОПЕК+ эта оценка будет повышена до уровня выше 50 долларов. ЦБ РФ в середине декабря уже повысил свой прогноз - до около 55 долларов с 44 долларов за баррель.