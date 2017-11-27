ФАС пока не направляла письмо о создании банка нефти в кабмин, обсуждает вопрос

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не направляла вице-премьеру России Аркадию Дворковичу, курирующему вопросы топливно-энергетического комплекса, официального предложения о создании в стране банка нефти, вопрос обсуждается, сообщил РИА Новости заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Мы говорим о том, что в целом проблему, связанную с поддержанием качества (нефти - ред.), нужно решать системно. Один из вариантов этого - это создание банка качества. Нет, такого письма нет. Это предложение прозвучало на последнем совещании, которое было у вице-премьера Аркадия Дворковича, когда обсуждали вопрос по тарифу, в том числе, так называемой петле на Казахстан и в Китай", - сказал он, отвечая на вопрос, направлял ли письмо с предложением создать банк нефти.

Он также ответил, что вопрос, будет ли такое письмо направлено в кабмин, обсуждается. "Эта тема актуальна достаточно давно. В других - например, в Каспийском трубопроводном консорциуме эта проблема решена. Там этот механизм работает", - сказал Голомолзин.

Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Голомолзин на совещании у Дворковича, посвященном тарифам "Транснефти", выступил с предложением создать банк нефти, чтобы компании, добывающие сернистую нефть, платили остальным за снижение качества сырья. По задумке ФАС, компании, сдающие сернистую нефть, должны будут компенсировать производителям низкосернистой нефти разницу между ценой своего сырья и Urals. Однако это предложение по ряду причин тяжело реализовать технически.

Обсуждение ухудшения качества российской нефти продолжается уже несколько лет. Так, в декабре 2015 года президент "Лукойла" LKOH Вагит Алекперов сообщил, что к нему обратились традиционные покупатели Urals, предел сернистости которой составляет 1,8% — венгерская MOL и финская Neste — с просьбой обратить внимание поставщиков из РФ на ухудшающееся качество поставляемой нефти. В мае 2016 года "Транснефть" предложила создать новый экспортный сорт российской нефти с рабочим названием Urals Heavy и содержанием серы 2,3% для улучшения качества Urals. Против предложения выступили нефтекомпании, добывающие нефть с высоким содержанием серы - "Башнефть" BANE и "Татнефть".

В свою очередь, первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер сообщал, что угрозы снижения качества российской нефти Urals до 2018 года нет. В марте этого года он также рассказал, что ситуация с качеством Urals находится под контролем, и вопрос выделения высокосернистой нефти в отдельный экспортный поток, скорее всего, откладывается на период после 2018 года.