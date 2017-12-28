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ВШЭ: Ухудшение ситуации в экономике РФ в конце года говорит о возможности новой рецессии


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Резкое замедление инвестиций в России в третьем квартале 2017 года на фоне провала промпроизводства заставляют усомниться в заявлениях о переходе экономики к полноценному росту и даже ставят вопрос о вероятной новой рецессии, пишут эксперты "Высшей школы экономики" в своем обзоре "Комментарии о государстве и бизнесе".

"Налицо замедление роста инвестиций. Вкупе с замедлением роста в промышленности и экономике в целом, это ставит под вопрос начало фазы полноценного роста. Все разговоры об этом были скорее попыткой выдать желаемое за действительное", - говорится в документе. 

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По данным Росстата, рост инвестиций в основной капитал России в первом квартале 2017 года составил 2,3% в годовом выражении, по итогам второго квартала показатель вырос на 6,3%, что стало максимальным значением со второго квартала 2012 года. Однако в третьем квартале инвестиции затормозились вдвое - до 3,1% в годовом выражении. По расчетам экспертов ВШЭ, данные со снятой сезонностью в третьем квартале и вовсе отрицательные - минус 2,2% к предыдущему кварталу.

Как отмечают эксперты ВШЭ, в обрабатывающей промышленности наиболее существенный спад инвестиций произошел в автомобильной промышленности и деревообработке. Но помимо этого инвестиционная активность пошла на спад и даже в такой традиционно "сильной" отрасли, как добыча нефти и газа – уменьшение инвестиций в январе-сентябре составило здесь минус 0,9%.

"Поводов для уменьшения инвестиций в добычу топливно-энергетического сырья немало: соглашение с ОПЕК о глобальном ограничении добычи нефти, ожидаемое падение (или остановка роста) цен на нефть, общая неопределённость на сырьевых рынках. Во многом активность ТЭК поддерживается за счёт инвестиций, сделанных несколько лет назад", - пишут авторы доклада. 

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"Учитывая низкие прогнозы роста по добывающей промышленности, такая ситуация говорит о неготовности российской экономики к выходу из состояния стагнации и даже ставит вопрос о вероятной новой рецессии. Пока о ее наступлении говорить рано, но текущий мониторинг, безусловно, требует сейчас повышенного внимания", - заключают аналитики Высшей школы экономики.

Текущий базовый прогноз Минэкономразвития РФ предполагает, что ВВП РФ в 2018 году вырастет на 2,1%, а рост инвестиций составит 4,7%.

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