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Путин подписал закон о выплатах при рождении первенца‍


Экономика

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о введении в стране ежемесячных выплат при рождении первенца в семье. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, право на получение выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка и второго ребенка имеют россияне, которые постоянно проживают на территории страны.

Помимо этого, такое право получают семьи в случае, если их доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, поясняется в указе президента.

Ежемесячная выплата будут выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет.

Выплата начнется с 1 января следующего 2018 года из федерального бюджета страны. Ожидается, что на такую выплату ежегодно будут иметь право около 340 тысяч российских семей .

Средний размер ежемесячной выплаты составит 10,5 тысячи рублей в новом 2018 году, 10,8 тысячи рублей — в 2019 году, и 11,1 тысячи рублей в 2020 году.

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