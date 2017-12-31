Правительство РФ утвердило распределение средств на выплаты при рождении первенца

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Правительство России распределило субвенции в размере 21,4 млрд рублей на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

"Распределены субвенции из федерального бюджета в объеме 21,4 млрд рублей, предоставляемые в 2018 году бюджетам субъектов Федерации на исполнение переданных полномочий по назначению и осуществлению выплаты", — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

Как отмечается, средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении первенца и второго ребенка.