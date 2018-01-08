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Голикова: Дефицит бюджета уложится в 1,9% ВВП


Экономика

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что в первых числах февраля ведомство сформирует отчет по исполнению бюджета 2017 года.

"Он оказался более успешным, чем бюджеты предыдущих двух лет, - рассказала она в интервью "Российской газете".

"Более высокая цена на нефть по сравнению с той, что планировали, дала возможность мобилизовать в бюджет больше доходов. Мы на данный момент оцениваем их поступление примерно на 240-270 миллиардов рублей больше запланированного. И ожидаем, что дефицит будет меньше заложенного в законе о бюджете. По нашим оценкам, 1,8-1,9% ВВП", - сказала Голикова.

На вопрос о перспективах бюджета 2018 года глава Счетной палаты ответила: "Оснований, чтобы он исполнялся стабильно и по доходам, и по расходам, достаточно. Для этого созданы все механизмы, включая защитные. И весь январь будет проводиться дополнительная работа, чтобы уже с 1 февраля начать перечислять запланированные целевые средства, которые предназначены регионам. А финансирование федеральных министерств и ведомств началось уже с 1 января".

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