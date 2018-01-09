FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Инфляция в Венесуэле по итогам 2017 года превысила 2600%‍


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В Венесуэле уровень инфляции по результатам прошлого 2017 года превысил 2600%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст доклада национальной ассамблеи латиноамериканской страны.

"Постоянная комиссия по финансам представляет индекс инфляции от национальной ассамблеи в части декабря 2017 года. Как заявил депутат Рафаэль Гусман, инфляция (в декабре) достигла 85%, а годовой накопленный уровень составил 2616%", — отмечается в заявлении оппозиционного парламента Венесуэлы.

По мнению членов парламента, если не принять срочных мер, то в стране в новом 2018 году гиперинфляция может достичь отметки в 14000%.

"Тогда не будет ресурсов для покупки чего бы то ни было, и народ будет зависеть от правительства, у которого также не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 миллионов человек", – пояснил Гусман.

Парламент видит пути решения сложившейся ситуации в принятии срочного плана действий, который состоит из нескольких пунктов. Итак, предложено отменить контроль над обменным курсом валюты (официальный курс отличается от курса "черного рынка" примерно в десять раз), остановить денежный печатный станок, добиться рефинансирования внешнего долга Венесмуэлы при условии, что страна обеспечит доверие инвесторов к себе. Еще один пункт - выработать четкий план для держателей акций и добиться международной финансовой помощи стране.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ