Минфин в декабре потратил последний 1 трлн руб из Резервного фонда

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ потратил последний триллион рублей из Резервного фонда, который с февраля прекратит свое существование - средства фонда были использованы на покрытие дефицита бюджета, говорится в сообщении Минфина.

"В декабре 2017 года... остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (7,62 миллиарда долларов США, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 триллион 420 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Вырученные средства были зачислены на единый счет федерального бюджета. В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки. Согласно федеральному закону о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, который был принят в конце июля прошлого года, Резервный фонд прекратит свое существование с 1 февраля 2018 года.

Минфин сообщил также, что Банк России в декабре 2017 года перечислил в федеральный бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 2017 год в сумме 645,71 миллиона рублей и Резервного фонда - 652 миллиона рублей.

"В декабре 2017 года в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2016 года по 15 декабря 2017 года в сумме 652 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

"В декабре 2017 года в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2016 года по 15 декабря 2017 года в сумме 645,71 миллиона рублей", - добавляется в релизе.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда РФ, в который власти направляли дополнительные нефтегазовые доходы от роста цен на углеводороды. В 2018 году Резервный фонд присоединяется к ФНБ. Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, согласно новым нормам Бюджетного кодекса РФ, теперь будут направляться в ФНБ.