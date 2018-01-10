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Путин: МРОТ приравняют к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 г


Экономика / Макроэкономика

ТВЕРЬ, 10 янв - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ приравняют к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

Он отметил, что несоответствие МРОТ прожиточному минимуму искривляет рынок труда. По мнению российского лидера, это несправедливо.

По словам Путина, были планы поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 января 2019 года, однако на его недавней встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие этого решения, перенеся его на 1 мая - День труда.

Экономика России находится на подъеме, и этот тренд сохраняется, заявил президент. 

РублиПутин повысил МРОТ до прожиточного минимума

"На сегодняшний день, на данный момент, могу сказать – вчера только встречался с министром финансов – у нас позитивная динамика российской экономики сохранилась. У нас меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, у нас растут золотовалютные резервы, то есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется", - сказал он.

 

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