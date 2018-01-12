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Профицит торгового баланса РФ в январе-ноябре вырос на 27,6%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре 2017 года выросло на 27,6%, или на 25,1 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 116,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт России за одиннадцать месяцев увеличился на 25,5% в годовом выражении и составил 321 миллиард долларов. Импорт РФ за этот период вырос на 24,3% - до 205 миллиардов долларов. По данным таможенной статистики, в январе-ноябре внешнеторговый оборот России вырос на 25%, до 526 миллиардов долларов.

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