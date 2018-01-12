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Доходы РФ от экспорта нефти в январе-ноябре выросли на 29%, газа - на 21%


Компании / Экономика

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в январе-ноябре 2017 года выросли на 29,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 85,68 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Общий объем экспорта составил 235,11 миллиона тонн (рост на 0,8%).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 218,58 миллиона тонн (рост на 1,3%). В денежном выражении объем поставок составил 80,95 миллиарда долларов (рост на 29,3%).

Доходы России от экспорта газа в январе-ноябре 2017 года выросли на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 33,8 миллиарда долларов.

В январе-ноябре 2017 года Россия экспортировала 188,8 миллиарда кубометров газа (рост на 6% по сравнению с январем-ноябрем 2016 года), в том числе в страны дальнего зарубежья - 158,3 миллиарда кубометров (рост на 6,9%), в страны СНГ - 30,5 миллиарда кубометров (рост на 1,6%).

 

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