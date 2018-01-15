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Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 февраля вырастет на $8,7 за тонну


Компании / Экономика / Энергосети
  • #Трубопровод
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 февраля 2018 года вырастет на 8,7 доллара - до 120,1 доллара со 111,4 доллара за тонну в январе, следует из расчетов Минфина.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2017 года по 14 января 2018 года составила 66,51 доллара за баррель, или 485,5 доллара за тонну, говорится в материалах Минфина, размещенных на его сайте.

Участники Международного энергетического форума в Алжире. 27 сентября 2016 годОПЕК и Россия нашли идеальную цену на нефть

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Пошлина на высоковязкую нефть в январе повысится до 19,5 доллара с 17,9 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла вырастет до 36 долларов с 33,4 доллара, на темные – до 120,1 с 111,4 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до 36 долларов с 33,4 доллара, прямогонного (нафта) - до 66 долларов с 61,2 доллара за тонну.

 

Пошлина на кокс повысится до 7,8 доллара с 7,2 доллара за тонну.

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