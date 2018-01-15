Международные резервы РФ в 2017 году выросли на 14,6%, до $432,7 млрд

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ в 2017 году выросли на 14,6% и на 1 января 2018 года составили 432,7 миллиарда долларов, по итогам декабря — увеличились на 0,3%, сообщил Банк России.

За 2016 год международные резервы РФ выросли на 2,5% и на 1 января 2017 года составляли 377,7 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

На историческом максимуме резервы находились в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. Международные резервы РФ в апреле 2017 года достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.