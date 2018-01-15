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ФТС: Импорт в РФ из дальнего зарубежья в 2017 г вырос на 24,3%, до $202,3 млрд


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 24,3%, до 202,3 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в 2017 году импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 202,284 миллиарда долларов США и по сравнению с 2016 годом вырос на 24,3%", — говорится в сообщении.

Стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в декабре 2017 года составил 20,7 миллиарда долларов и по сравнению с ноябрем увеличился на 11,3%.

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