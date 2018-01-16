Белоусов: Власти прорабатывают бюджетный маневр, возможна оптимизация налогов

МОСКВА, 16 янв ПРАЙМ. Российское правительство прорабатывает различные варианты проведения бюджетного маневра. Как сообщил во вторник помощник президента России Андрей Белоусов, расчеты администрации главы государства и Центра стратегических разработок (ЦСР) близки: расходы на такие сферы, как здравоохранение, образование и инфраструктуру, необходимо увеличить суммарно на 1,5-2% ВВП за счет сокращения расходов по ряду других бюджетных статей. Еще один вариант - возможная оптимизация налоговой сферы.

"Прорабатываются разные варианты этого бюджетного маневра, разные, в том числе некоторые, по крайней мере по доле ВВП, некоторые расходы будут сокращаться. Мы считаем, что расчеты, которые делались и в ЦСР, и в администрации, они близки", - пояснил помощник президента РФ.

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"Они показывают, что увеличение расходов на все чувствительные позиции - это прежде всего образование, здравоохранение и инфраструктура - это примерно плюс 1,5-2% ВВП, по доле этих расходов в ВВП по консолидированному бюджету", - добавил он и уточнил, что необходимо найти возможность повысить эти графы расходов бюджета "за счет относительного сокращения других расходов, за счет оптимизации налогов".

"Оптимизация налогов - она рассматривается. Пока решений нет, разные варианты", - подытожил Белоусов.