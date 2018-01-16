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Белоусов: Власти прорабатывают бюджетный маневр, возможна оптимизация налогов


Экономика / Власть

МОСКВА, 16 янв ПРАЙМ. Российское правительство прорабатывает различные варианты проведения бюджетного маневра. Как сообщил во вторник помощник президента России Андрей Белоусов, расчеты администрации главы государства и Центра стратегических разработок (ЦСР) близки: расходы на такие сферы, как здравоохранение, образование и инфраструктуру, необходимо увеличить суммарно на 1,5-2% ВВП за счет сокращения расходов по ряду других бюджетных статей. Еще один вариант - возможная оптимизация налоговой сферы.

"Прорабатываются разные варианты этого бюджетного маневра, разные, в том числе некоторые, по крайней мере по доле ВВП, некоторые расходы будут сокращаться. Мы считаем, что расчеты, которые делались и в ЦСР, и в администрации, они близки", - пояснил помощник президента РФ.

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"Они показывают, что увеличение расходов на все чувствительные позиции - это прежде всего образование, здравоохранение и инфраструктура - это примерно плюс 1,5-2% ВВП, по доле этих расходов в ВВП по консолидированному бюджету", - добавил он и уточнил, что необходимо найти возможность повысить эти графы расходов бюджета "за счет относительного сокращения других расходов, за счет оптимизации налогов".

"Оптимизация налогов - она рассматривается. Пока решений нет, разные варианты", - подытожил Белоусов.

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