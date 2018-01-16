ВШЭ: Промышленность РФ окончательно вышла из длительной рецессии

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Данные опроса руководителей более 3 тысяч промышленных предприятий России показали, что отрасль окончательно вышла из долгой рецессии, считают в Центре конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, где подготовили соответствующий отчет.

"Исходя из обобщенных мнений руководителей крупных и средних промышленных предприятий, выявленных в ходе ежемесячных предпринимательских опросов в 2017 году, к основному итогу можно с уверенностью отнести окончательный выход промышленности в целом из достаточно продолжительной рецессии, сопровождавшей отрасль в 2015 и, частично, в 2016 году", - приводятся в сообщении слова директора центра Георгия Остапковича.

По его мнению, основными факторами, обеспечившими выход экономики РФ в целом и промышленности в частности из рецессии, в первую очередь стали адаптация самих предпринимателей к новой экономической реальности и относительная макроэкономическая стабилизация, наблюдаемая в России последние примерно полтора года, причем среди макроэкономических индикаторов заметно улучшились инфляционная и курсовая составляющие.

Остапкович продолжает, что исходя из мнений большинства предпринимателей, излишняя волатильность именно этих двух показателей наряду с проблемами со спросом, уровнем налогообложения и относительной неопределенностью экономической ситуации являются главными факторами, которые не только лимитируют производственную деятельность, но и ограничивают горизонт стратегического планирования развития промышленных предприятий, тормозя возможные модернизационные, инвестиционные и инновационные инициативы предпринимателей.

В отчете, который составлен по результатам опросов руководителей 3,2 тысячи крупных и средних промышленных предприятий из 82 субъектов РФ, сообщается, что в декабре наблюдалось незначительное улучшение оценок ряда показателей, характеризующих состояние деловой активности в промышленности по сравнению с ноябрем. Однако выявленные слабые позитивные сдвиги по отдельным показателям не смогли повлиять на динамику основного результирующего композитного индикатора исследования – индекса предпринимательской уверенности (ИПУ).

"В результате декабрьский ИПУ в добывающих, обрабатывающих и распределительных (электроэнергетика) отраслях промышленности полностью повторил ноябрьские значения, составив +1, -1 и -3%, соответственно. Наиболее интенсивное улучшение ИПУ по сравнению с рецессионным 2015 годом наблюдалось в обрабатывающей промышленности (на 5-6 п. п.)", - уточняется в отчете.