Правительство не планирует увеличения налоговой нагрузки в РФ в ближайшие годы

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Правительство не предполагает увеличения налоговой нагрузки в РФ в ближайшие годы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Правительство не предполагает увеличения налогового бремени на предстоящие годы", - сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

"Второе - мы предполагаем изменить структуру налоговой системы, сделать ее более конкурентоспособной. Третье - мы будем перенастраивать налоговую систему с тем, чтобы она отвечала на основную задачу сегодняшнего дня - это увеличение темпов экономического роста", - продолжил Силуанов.

"Четвертое - налоговая система должна вести к обелению экономики и сокращению теневого сектора, должна быть более простой, понятной и не допускать неуплату налогов", - отметил министр.

Кроме того, по словам министра, налоговая система будет более технологичной, потому что именно за счет администрирования будут привлечены дополнительные ресурсы. "Технологичность налоговой системы - за этим будущее. И за этим будущее увеличение (собираемости - ред.) налогов, доходов государства без увеличения налоговой нагрузки на добросовестный бизнес, который платит налоги", - заключил он.