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Россия в 2017 году собрала рекордные 134 млн тонн зерна


Компании / Экономика / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам 2017 года собрала 134 миллиона тонн зерна, установив абсолютный рекорд, сообщил в среду министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Рекордный урожай зерновых в объеме 134 миллиона тонн, полученный в прошлом году, позволит нам экспортировать в этом сезоне до 45-47 миллиона тонн зерна", - сообщил министр, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, с начала сезона экспортировано 28 миллионов тонн зерна, на 35% больше, чем в прошлом году (21 миллиона тонн).

"Экспорт пшеницы также вырос на треть - до 22 миллионов тонн, так что мы прочно закрепим статус крупнейшего в мире поставщика пшеницы", - сказал Ткачев.

"Увеличение экспортных поставок дает производителям необходимые средства для проведения посевной", - заключил министр.

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