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Чистый отток капитала из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза, до $31,3 млрд


Экономика
  • #Доллары
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза, до 31,3 миллиарда долларов с 19,8 миллиарда долларов в 2016 году, свидетельствует оценка Банка России.

"Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке Банка России, составил 31,3 миллиарда долларов (19,8 миллиарда долларов в 2016 году)", - говорится в сообщении.

Как отмечает ЦБ, в противоположность ситуации годом ранее, основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер.

В декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России оценивает чистый отток капитала по итогам 2017 года в 29 миллиардов.

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