FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Набиуллина: Зависимость экономики РФ от цен на нефть остается значительной


Экономика

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Зависимость российской экономики от мировых цен на нефть сохраняется значительной, но она стала менее уязвимой к возможным колебаниям этих цен, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме.

"По нашей оценке, зависимость российской экономики от нефти, конечно, сохраняется и, конечно, значительна, но наша экономика стала менее уязвимой к большим возможным колебаниям цен на нефть", - сказала Набиуллина.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в МосквеЦБ: Рост ВВП РФ в 2017 г составит 1,7-1,8%

По её словам, доля нефтегазовых доходов от экспорта уменьшилась в бюджете от более 50% до 40%, также уменьшилась доля экспортных доходов, но доля ТЭК в ВВП достаточно значительна.

По её словам, бюджет и платежный баланс уже приспособились и "вполне способны жить" в условиях низких цен на нефть. "Но перед экономикой стоит задача диверсификации ее структуры, которая не решена и которая является вызовом для ближайшего времени", - заключила Набиуллина.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ