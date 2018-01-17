Набиуллина: Зависимость экономики РФ от цен на нефть остается значительной

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Зависимость российской экономики от мировых цен на нефть сохраняется значительной, но она стала менее уязвимой к возможным колебаниям этих цен, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме.

"По нашей оценке, зависимость российской экономики от нефти, конечно, сохраняется и, конечно, значительна, но наша экономика стала менее уязвимой к большим возможным колебаниям цен на нефть", - сказала Набиуллина.

По её словам, доля нефтегазовых доходов от экспорта уменьшилась в бюджете от более 50% до 40%, также уменьшилась доля экспортных доходов, но доля ТЭК в ВВП достаточно значительна.

По её словам, бюджет и платежный баланс уже приспособились и "вполне способны жить" в условиях низких цен на нефть. "Но перед экономикой стоит задача диверсификации ее структуры, которая не решена и которая является вызовом для ближайшего времени", - заключила Набиуллина.