СМИ: Германия не видит необходимости в поправках ЕК к газовой директиве ЕС

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Германия не видит необходимости в поправках Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают будущую работу создаваемого газопровода "Северный поток-2", пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на копию переданного в ЕК юридического заключения Германии.

ЕК в начале ноября предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".

ЕК не сумела продемонстрировать "никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза", говорится в заключении Германии, содержание которого подтвердил газете один из европейских чиновников.

Как отмечается в документе, действие европейского законодательства в полной мере распространяется на компании и инфраструктуру, к которой на территории ЕС подключаются морские газопроводы. Это лишает смысла инициативу распространить на импортирующие в Европу газ трубопроводы требования о разделении поставщика и транзитера или "допуске третьих сторон". Степень юридической проработки предложенных изменений при этом вызывает у Германии большие сомнения. Они "неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права", говорится в заключении.

Основания для исключений из новых правил, которые Еврокомиссия уже сделала для ряда существующих газопроводов, немецкие юристы считают "слишком расплывчатыми". Если поправки все же будут приняты до окончания строительства "Северного потока – 2", для новой трубы "Газпрома" GAZP все равно должно быть сделано исключение. Инвестиционное решение по ее строительству принималось значительно раньше и финансирование проекта также уже началось, говорится в заключении Германии.

Отдельное беспокойство у Германии вызывает тот факт, что новый законопроект создает предпосылки для получения Еврокомиссией эксклюзивных полномочий в регулировании внутреннего рынка газа, хотя до сих пор область межправительственных соглашений находилась в компетенции отдельных стран – участниц ЕС.