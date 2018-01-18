РФ в ноябре увеличила вложения в гособлигации США на $700 млн

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре 2017 года увеличила вложения в казначейские ценные бумаги США на 700 миллионов долларов - до 105,7 миллиарда долларов, сообщает министерство финансов США.

Таким образом, российский портфель американских облигаций растет второй месяц подряд. На конец сентября он составлял 103,9 миллиарда долларов, а в октябре увеличился до 105 миллиардов.

В годовом выражении российский портфель американских облигаций вырос в ноябре на 22,1% с показателя в 86,6 миллиарда долларов.

Россия по-прежнему не входит в десятку крупнейших держателей американского долга, занимая 15-е место. Лидером остается Китай, объем вложений которого составляет 1,177 триллиона долларов, за ним следует Япония. Второй по величине держатель данного актива сократил портфель на 9,9 миллиарда долларов – до 1,084 триллиона долларов. За ним с большим отрывом идет Ирландия с 328,7 миллиардами долларов.