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Рост ВВП Китая в 2017 году ускорился до 6,9%


Мировая экономика / Экономика

ПЕКИН, 18 янв - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП Китая в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось значительно лучше официального прогноза, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

"Согласно предварительным данным, внутренний валовой продукт Китая в 2017 году составил 82,72 триллиона юаней (около 12,72 триллиона долларов), что на 6,9% больше, чем в прошлом году. В частности, годовой рост ВВП в первом квартале составил 6,9%, во втором — 6,9%, в третьем — 6,8%, в четвертом — 6,8%", — говорится в опубликованном докладе.

Власти Китая в начале года установили планку роста ВВП в 2017 году на уровне 6,5% и выше.

Темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что стало худшим показателем за последние 26 лет, однако это совпало с официальными прогнозами властей, озвученными в начале 2016 года.

Экономика Китая в последние несколько лет начала постепенно замедлять рост, что вызывает обеспокоенность у экспертов. Китайские власти не разделяют их пессимизма, называя это "новой нормой", которая подразумевает качественное, интенсивное развитие, а не быстрые темпы экстенсивного роста.

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